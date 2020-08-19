Кристина Асмус и Ольга Бузова совпали во вкусах

https://static.news.ru/photo/3971920e-e2a4-11ea-a214-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вкусы актрисы Кристины Асмус и певицы Ольги Бузовой неожиданно совпали.

Обе знаменитые светские дамы выбрали одинаковые серебристые туфли с узким мысом. Однако образы в одежде у Кристины Асмус и Ольги Бузовой отличаются, сообщает портал Teleprogramma.pro.

Асмус отдала предпочтение элегантному розовому костюму пастельных тонов, а Ольга Бузова предпочла эффектное открытое коктейльное платье в серебристых тонах.

Подобная обувь всегда создаёт немного пафосный настрой. В босоножках образ смотрелся бы воздушнее, а лодочки дают эффект «вау», — привели комментарий имидж-стилиста Ольги Трофимовой на портале.

Отмечается, что ранее Ольга Бузова появилась на публике в чёрных туфлях, как у продюсера Яны Рудковской.

Как писал NEWS.ru, Кристина Асмус снялась на одной из улиц в Геленджике в новом образе с сумкой за 87 тысяч рублей. На фото актриса одета в кюлоты горчичного цвета, который как раз стал трендовым в этом сезоне. Отмечается, что актриса приехала в Геленджик на съёмки, а не на отдых.