Кожевникова родит четвертого, жена Смолова — первого: фото беременных звезд Кто из знаменитостей ждет пополнения в семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Кожевникова

Сегодня стало известно, что футболист Федор Смолов впервые станет отцом. Его жена Карина Истомина ждет первенца. Пара зарегистрировала отношения летом 2023 года.

Ранее о четвертой беременности сообщила Мария Кожевникова. Звезда сериала «Универ» воспитывает троих сыновей от Евгения Васильева. 38-летняя актриса не стесняется показывать снимки в социальной сети во время беременности. Многие поклонники Кожевниковой считают, что она мечтает родить дочь.

Актер фильма «Холоп» Милош Бикович тоже впервые станет отцом. Его избранница 26-летняя Ивана Малич ждет ребенка, о чем артист лично сообщил в социальной сети. Будущие родители пока не зарегистрировали брак.

Жена блогера Дениса Кукояки Елена ждет второго ребенка. Супруги воспитывают дочь Василису, которая родилась в 2017 году. Сейчас у пары будет мальчик, о чем они сообщили поклонникам, опубликовав видео с гендерной вечеринки.

Актриса Анна Старшенбаум объявила о второй беременности в июне 2023 года. У нее уже есть сын от актера Алексея Бардукова. С отцом первенца она давно развелась, а теперь состоит в отношениях со спортсменом Даниилом Наумовым.

Какие еще знаменитости скоро станут родителями — в фотогалерее NEWS.ru.