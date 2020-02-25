https://static.news.ru/photo/a361949e-5770-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Светлана Лобода Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Композитор Артём Иванов рассказал, сколько стоят хиты Лободы и Лолиты. Цены, по его словам, варьируются от задач, среднего ценника на хиты нет, но в среднем одни музыкальный проект стоит от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

Для Лободы Иванов написал такие известные песни, как «Суперзвезда», «Мальчик мой», «Пуля-дура». Знаменитости лично покупают произведения композитора, пишет StarHit.

Изначально Иванову, бывшему участнику «Фабрики звёзд», от авторских прав приходилось отказываться. Но после того, как его песни стали занимать верхние строчки хит-парадов, певцы стали выстраиваться к нему в очередь.

Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы, — объясняет Иванов стоимость своей работы.

Композитору удалось поработать с Лолитой, T-Killah, группой «НеАнгелы». Однажды ему заказала аранжировку Алла Пугачёва. Ей понадобилась музыка для детского проекта, денег с Примадонны команда Иванова не взяла и сделала ей такой подарок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Александр Маршал во время разговора с журналистами рассказал о своём отношении к творчеству певиц Ольги Бузовой и Светланы Лободы. По словам бывшего солиста рок-группы «Парк Горького», он такую музыку не слушает.