Комик Вашуков рассказал о результатах теста на коронавирус

https://static.news.ru/photo/99568518-9820-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Михаил Вашуков (справа) Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Артист комедийного жанра Михаил Вашуков, известный по участию в телепрограмме «Кривое зеркало», рассказал журналистам, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа и в настоящее время ждёт результаты.

Ранее российские СМИ передавали, что комик был госпитализирован с пневмонией.

По словам Вашукова, он просто ходил в больницу делать КТ. В настоящее время участник «Кривого зеркала» находится дома.

Всё нормально. Вчера я сделал тест. Сейчас жду результат, — цитирует комика РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.