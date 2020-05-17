Шоу-бизнес

Комик Вашуков рассказал о результатах теста на коронавирус

12:18, 17 мая 2020
Михаил Вашуков (справа) Михаил Вашуков (справа) Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Артист комедийного жанра Михаил Вашуков, известный по участию в телепрограмме «Кривое зеркало», рассказал журналистам, что сдал тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа и в настоящее время ждёт результаты.

Ранее российские СМИ передавали, что комик был госпитализирован с пневмонией.

По словам Вашукова, он просто ходил в больницу делать КТ. В настоящее время участник «Кривого зеркала» находится дома.

Всё нормально. Вчера я сделал тест. Сейчас жду результат, — цитирует комика РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.

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