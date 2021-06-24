Киркоров спел на украинском в ответ на попадание в чёрный список Киева

Российский музыкант Филипп Киркоров отреагировал в личном Instagram-аккаунте на попадание в чёрный список Украины — Киев объявил звезду угрозой нацбезопасности для страны. В ответ исполнитель спел на украинском языке.

По его мнению, дело не в Киркорове, а в ненависти властей соседнего государства к РФ. И если он стал «угрозой» для такой страны, то её можно только пожалеть.

Внесение в чёрный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд. Но в мире сейчас такого много. Некоторые недалёкие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусы, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде. Единственное — такие недалёкие люди не знают и не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Музыку не закроешь бумажкой или границей. Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо. Ведь они своей глупостью помогают мне становиться ещё популярнее, — отметил Киркоров.

Накануне СБУ попросила Министерство культуры и информационной политики страны внести его в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указываются. Известно только, что документ принят 23 июня 2021 года. Российских артистов в список периодически вносят, когда соответствующее указание отдаёт СБУ.

При этом Киркоров является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. Он ранее говорил, что «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода». Почётное звание на Украине Киркорову дал Виктор Ющенко после того, как в 2008 году Киркоров представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место.

Ранее сообщалось, что власти Украины объявили лидера советской и российской рок-группы «Земляне» Сергея Скачкова угрозой национальной безопасности и запретили ему посещать страну, передаёт Министерство культуры и информационной политики страны.

Вокалист оказался в обновлённом чёрном списке артистов, опубликованном 18 июня. Ведомство не уточнило, почему солист оказался в перечне нежелательных персон.