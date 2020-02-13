https://static.news.ru/photo/eb7674ee-4e50-11ea-bfe7-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров готовится презентовать клип на песню «Романы». В ролике он предстанет в одеяниях стоимостью около 35 миллионов рублей. Эксклюзивные наряды певец приобрёл на Сицилии.

Костюмы, которых в клипе будет всего три, поражают своим шиком. Они вручную вышиты драгоценными камнями, в том числе бриллиантами. Как отмечает StarHit, на съёмках клипа их охраняли секьюрити артиста.

Сам певец признавался, что на создание клипа в античной тематике его вдохновили модные луки из мужской кутюрной коллекции Dolce & Gabbana Alta Sartoria «Боги на Земле». В ролике артист будет играть роль папы, который испытывает симпатию к одной из прихожанок, которую сыграет Екатерина Варнава. Презентация клипа состоится 14 февраля, в День всех влюблённых.

К съёмкам Киркоров подготовился основательно. Он похудел на 30 килограммов. Артист нанял персонального тренера, который контролирует его питание и физическую форму.

Ранее NEWS.ru писал, что Киркоров посетил церемонию вручения кинонаград «Оскар» вместе с телеведущей Алисой Бартовой-Лобановой. Он провёл трансляцию на своей странице в Instagram. Поп-исполнитель похвастался именным билетом в партер Dolby Theatre — место Киркорова оказалось почти у сцены, где наградили лучших режиссёров, актёров и других киноделов.