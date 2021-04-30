Киркоров похвастался трогательным подарком детей на день рождения

https://static.news.ru/photo/8ca174f2-aa0f-11eb-9f94-96000091f725_660.jpg Фото: fkirkorov / Instagram

Король российской эстрады Филипп Киркоров 30 апреля отпраздновал 54 день рождения. Его поздравили коллеги по цеху и близкие, но самый трогательный подарок, конечно, реподнесли дети певца — Алла-Виктория и Мартин.

На одном из видео в Instagram Киркоров показал, что утром его встретили сотни шариков — ими была украшена вся комната. Когда певец спустился по лестнице в гостиную, его там ждал огромный букет цветов.

День рождения в кругу семьи — самое ценное. Спасибо моим детям за подарки и сюрпризы, — написал он.

Ребята приготовили папе стихи и поделки, которые сделали сами, они пожелали ему исполнения всех желаний.

После это Алла-Виктория подарила Киркорову футболки, которые они с братом разрисовывали сами. На них было написано «Dad is number one» (Папа — номер один, прим. ред.).

Ранее NEWS.ru писал, что российский продюсер Иосиф Пригожин поздравил в своём Instagram-аккаунте певца Филиппа Киркорова с днём рождения, назвав именинника «самым неугомонным артистом на свете» и коллекционером «хитов, премий, наград, званий и титулов, приключений».