«Самый неугомонный»: Пригожин поздравил Киркорова с днём рождения

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Российская актриса Мария Кожевникова едва не умерла от отравления газом на арендованной даче в Тверской области, где отдыхала. Медики позже признались, что жить ей оставалось один час, передаёт портал «7дней».

Женщина проводила время вместе с супругом, матерью и сыном Иваном. Ночью ребёнок начал жаловаться на боль в животе — он спал в другом гостевом доме с бабушкой — и попросил...