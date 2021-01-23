Киркоров обматерил комментатора его поста о запрете въезда в Литву

https://static.news.ru/photo/c0d3147e-5cbc-11eb-b69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как российский певец Филипп Киркоров решил прокомментировать ситуацию в мировой политике и затронул вопрос запрета ему на въезд в Литву, один из пользователей Instagram отреагировал на этот пост. В результате фолловер получил очень жёсткий ответ от короля российского шоу-бизнеса, который разразился руганью на его высказывание.

В публикации от 21 января Киркоров, говоря о решении литовских властей внести его в чёрный список и запретить пересекать границу страны пять лет, напомнил, что раньше люди собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих «шабашах».

Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД Литвы налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах, — заявил Киркоров.

После этого пользователь оставил под постом запись с двумя хештегами #whatashame (#какойстыд), содержащую ненормативную лексику. Что конкретно имелось в виду, непонятно, но Филипп Бедросович воспринял всё на свой счёт и матом обругал комментатора, а потом и вовсе закрыл возможность оставлять сообщения под этой записью.

15 января министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что Киркоров теперь не может пересекать литовскую границу до особого разрешения. Его внёс в список нежелательных персон в стране Департамент миграции балтийской республики. Решение будет действовать в течение пяти лет. Причиной стала позиция исполнителя в вопросе присоединения Крыма к России в 2014 году.

Ранее Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. По словам звезды отечественной сцены, он и глава государства некогда были близкими друзьями, сообщал NEWS.ru.