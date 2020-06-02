Шоу-бизнес

Сел на колени к папе: Киркоров поздравил отца с 88-летием

15:13, 02 июня 2020
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров в Instagram поздравил своего звёздного отца с днём рождения. Бедросу Киркорову исполнилось 88 лет. Певец показал архивные кадры с отцом и повторил их в специальном видеоролике, подписав снимок «50 лет спустя».

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На чёрно-белой фотографии совсем ещё юный Филипп Киркоров изображён с отцом у фонтана. Спустя годы певец сделал такой же снимок и даже смог повторить детали одежды.

Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства... Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст — 88 — вечный символ бесконечности! — написал он на своей странице.

Киркоров отметил оптимизм и жизнелюбие отца, подчеркнув, что он навсегда будет для него главным примером.

Ранее, как писал NEWS.ru, артист спел «Песню простаты» в выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС. В ролике он высмеял программу «Жить здорово!» Елены Малышевой. Певец показал себя артистом, лишившимся заработков из-за режима изоляции в связи с пандемией коронавируса. Поэтому, по сюжету, он был рад, когда ему сообщили, что у него есть заказ записать ролик для шоу Малышевой.

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