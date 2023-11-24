Караулов заявил, что даст Малахову «промеж глаз» Телеведущий Караулов пообещал ударить Малахова за шоу о женитьбе Градского

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Телеведущий и журналист Андрей Караулов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пообещал «дать промеж глаз» своему коллеге Андрею Малахову за серию программ «Прямой эфир», посвященных обстоятельствам женитьбы народного артиста России Александра Градского на Марине Коташенко и раздела наследства исполнителя. Караулов, много лет друживший с Градским, назвал в эфире своей передачи на YouTube шоу Малахова мерзким, а прозвучавшую в нем информацию о венчании певца — не соответствующей действительности.

По словам телеведущего, гости последних выпусков шоу Малахова, вышедшего на днях в эфире канала «Россия 1», обвинили его в организации «незаконного бракосочетания и венчания» Градского с Коташенко. Караулов подтвердил, что певец женился за месяц до своей смерти — после 12 лет совместной жизни с возлюбленной. По мнению журналиста, целью бракосочетания было желание исполнителя обеспечить наследством младших детей от Коташенко и не позволить старшему сыну Даниилу «забрать все себе».

Караулов опроверг прозвучавшие в программе Малахова предположения, что Градский находился в неадекватном состоянии во время женитьбы и венчания с Коташенко. Караулов выразил недоумение, что Малахов не пригласил его на передачу, посвященную Градскому, и пообещал при встрече дать ведущему «Прямого эфира» «промеж глаз» — «не за себя, за Сашу».

Караулов назвал Малахова «мразью» и отметил, что телеведущий мог совершенно бесплатно выпустить серию программ о последних днях и наследстве Градского по просьбе Даниила. Следующим шагом родственников Градского, как считает журналист, может быть обращение в суд с требованием о новом разделе наследства «по вновь открывшимся обстоятельствам в шоу Малахова».

24 ноября стало известно, что третья супруга Градского Ольга обжаловала решение суда об отказе ей в удовлетворении гражданского иска к вдове и детям композитора о праве на наследство. Апелляционные жалобы в Тверской районный суд Москвы также подали ее дочь и сын.

Ранее NEWS.ru сообщил о завершении двухлетнего судебного разбирательства из-за миллиардного наследства Градского в пользу Коташенко. Старшие дети исполнителя — 42-летний Даниил и 37-летняя Мария, рожденные в третьем браке — остались недовольны решением суда. Им не нравится, что большая часть активов артиста отошла Коташенко, которая воспитывает двоих наследников певца — Александра (родился в 2014 году) и Ивана (родился в 2018-м).