Канделаки рассказала о ссоре с Садальским на похоронах её отца

https://static.news.ru/photo/9ba6536a-b4eb-11ea-ae35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая Тина Канделаки и артист Станислав Садальский поссорились в 2009 году на похоронах отца женщины из-за неподобающего поведения актёра, рассказала женщина.

Смерть Гиви Канделаки в 2009 году стала тяжёлым потрясением для его дочери Тины и жены Эльвиры. Ведущая считает, что именно воспитание, которое ей дал отец, умение уважать себя и быть достойным человеком, позволило её добиться успеха. Когда мужчина умер, Канделаки рассчитывала на поддержку друга семьи, Садальского, но, по её словам, актёр на похоронах проявил бестактность.

Я всегда готова закрыть глаза и простить, но когда дело касается моей мамочки... Наш финальный конфликт с Садальским произошел на похоронах моего отца. Стас умеет, шутя, поприставать, ущипнуть, кольнуть, а тут папу хоронят. Моя мама в горе, а ему весело. Так он ее типа подбадривал. Я ему говорю: «Стас, перестань». После того как мы вышли из грузинской церкви, я с ним больше не виделась, — цитирует ведущую StarHit.

Издание отмечает, что после той ссоры Садальский не раз критически высказывался в адрес бывшей подруги. В частности, он высмеял заявление Канделаки о том, что она всего в жизни добивалась сама. Он заявил, что муж ведущей оплачивал её первые появления на экранах, а когда у него начались проблемы в бизнесе, жена его не поддержала.

Сколько её помню, у неё всегда были звонкие цели: попасть на ТВ, стать звездой, получить «Тэфи», разбогатеть, — заявил шоумен.

Канделаки не спешит с ответом на язвительные замечания. По её собственному признанию, одна из черт её характера — привычка держать всё в себе и терпеть до последнего, пока не «доведут до ручки».

Почему у меня с Собчак такие же отношения? Я терплю до последнего. У меня проблема, которую очень правильно идентифицирует моя дочь — все ношу в себе. Мне тяжело сказать человеку в глаза: «Ты козёл! Ну перестань это делать», — сказала ведущая в эфире YouTube-шоу «В гостях у Гордона».

Также она рассказала, что у неё есть тёплые воспоминания о дружбе с Садальским и его поддержке и ей не хочется, вступая в конфликт с ним, испортить свои первые впечатления от общения с артистом.

Я хочу в своем сердце и памяти сохранить того невероятного Стаса, который правда меня встретил маленькой девчонкой и научил одному важному правилу — не бояться. Вот я боялась. Приехала в Москву, мне было очень страшно. У нас был мерзкий директор, который меня чморил, а он мне сказал: «Что ты боишься? Что ты стелешься? Если всех бояться, жизни не хватит!», — вспомнила Канделаки.

Как писал NEWS.ru ранее, Тина Канделаки метко ответила на очередной выпад Ксении Собчак, которая раскритиковала бывшую подругу за рекламу спорта с «весом в 70 килограммов». Бывшая ведущая «Дома-2» высказалась в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» в эфире YouTube-шоу Comment Out. Канделаки не стала молчать в ответ и с сарказмом спросила, почему Собчак с «опухшим лицом» рекламирует косметику.