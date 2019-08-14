https://static.news.ru/photo/3c404fbc-be6e-11e9-b4ad-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: elizaveta_galkinaaa/instagram.com

Образ Аллы Пугачёвой по праву является одним из самых обсуждаемых среди звёзд российской эстрады. На этот раз поклонников Примадонны озадачило фото, появившееся на фан-страничке её дочери Лизы. На снимке Пугачёва выглядит заметно располневшей.

И пусть сплетни за моей спиной станут ожогом на вашем языке, — гласит подпись к фото.

Пользователи отмечают, что певица на этом снимке не похожа сама на себя: «Да это фотошоп какой-то, живот и ноги не её»; «Никогда Алла не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!»

Однако нашлись и те, кто догадался, что снимок был сделан много лет назад. Они отметили, что Пугачёва выглядит прекрасно в любом весе: «Алла Борисовна, какая же Вы красотка!»; «Алла здесь королева. А сейчас уже императрица... Всё хорошеете, и это очень радует»; «Аллочка, вы прекрасны всегда, я восхищаюсь Вами, а остальные пусть верещат от зависти»; «Какая пышечка и так красиво!!!»

Ранее, как писал News.ru, юморист Максим Галкин заявил, что американская певица Барбара Стрейзанд скопировала образ его супруги — Аллы Пугачёвой. По его словам, этот стиль Примадонна использовала 20 лет назад.