Образ Аллы Пугачёвой по праву является одним из самых обсуждаемых среди звёзд российской эстрады. На этот раз поклонников Примадонны озадачило фото, появившееся на
И пусть сплетни за моей спиной станут ожогом на вашем языке, — гласит подпись к фото.
Пользователи отмечают, что певица на этом снимке не похожа сама на себя: «Да это фотошоп какой-то, живот и ноги не её»; «Никогда Алла не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!»
Однако нашлись и те, кто догадался, что снимок был сделан много лет назад. Они отметили, что Пугачёва выглядит прекрасно в любом весе: «Алла Борисовна, какая же Вы красотка!»; «Алла здесь королева. А сейчас уже императрица... Всё хорошеете, и это очень радует»; «Аллочка, вы прекрасны всегда, я восхищаюсь Вами, а остальные пусть верещат от зависти»; «Какая пышечка и так красиво!!!»
Ранее, как писал News.ru, юморист Максим Галкин заявил, что американская певица Барбара Стрейзанд скопировала образ его супруги — Аллы Пугачёвой. По его словам, этот стиль Примадонна использовала 20 лет назад.