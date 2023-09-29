Как изменилась внешность Пугачевой в Израиле, почему ее не узнают соседи

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Алла Пугачева

Израильские соседи народной артистки СССР Аллы Пугачевой обеспокоены ее эмоциональным состоянием и изменениями во внешности. Как сейчас выглядит певица, что с ней не так?

Что рассказали соседи Пугачевой

В настоящее время Пугачева с семьей проживает в Герцлии. Местные жители часто видят ее в местных магазинах без макияжа. Как сообщает KP.RU, народная артистка в 74 года перестала заботиться о своем внешнем виде и выглядит как «сухонькая старушка в парике».

Соседи певицы также обеспокоены ее эмоциональным состоянием. По их словам, Алла Пугачева стала очень чувствительной и плакала после того, как получила видео с Троекуровского кладбища в Москве, где состоялось открытие памятника певцу Борису Моисееву в годовщину его смерти.

Что говорят врачи об изменениях Пугачевой во внешности

Пластический хирург Александр Вдовин считает, что на внешнем виде Аллы Пугачевой сказывается ее состояние здоровья, которое может ухудшаться в силу возраста.

«Отекшее лицо Аллы Борисовны, конечно, заметно невооруженным взглядом. Такое случается, когда человек на ночь выпьет много воды. Не забывайте, что Алла Борисовна уже в возрасте. Еще одной причиной такого отекшего лица могут быть нарушения в работе эндокринной системы. При многих эндокринных заболеваниях человек отекает, у него появляются „тяжелые веки“», — отметил он.

Врач-косметолог Татьяна Баллирано предположила, что после переезда в Израиль Алла Пугачева сделала несколько пластических операций. По словам медика, в возрасте моделирование лица несет риски — натяжение тканей и мышц, которые ведут к расширению уголков рта и глаз.

«На последних снимках Аллы Борисовны видно, что у нее не инъекционные методики. <...> Предполагаю, что у певицы была сделана пластическая операция, и не одна. Поэтому создается ощущение „перетянутого“ лица. Все-таки у Аллы Борисовны возраст, у кожи есть ресурс, поэтому когда делают несколько раз пластическую операцию в одной зоне, то появляются парадоксальные морщины — от сильного растяжения тканей», — объяснила Баллирано.

Когда Пугачева уехала в Израиль

Алла Пугачева вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Они обосновались в Кесарии, которую называют израильской Рублевкой.

После отъезда из России Максим Галкин большинство своего времени уделяет гастролям, в Пугачева занимается воспитанием наследников — двойняшек Лизы и Гарри. За границей артистка часто появляется на публике. Так, во время концерта группы «Машины времени» она поднялась на сцену вместе с участниками коллектива Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александром Кутиковым.

Алла Пугачева уверяет, что придерживается тех же взглядов, что и ее супруг, который критикует спецоперацию. В июле артистка посетила фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, вырученные средства с которого пошли на нужды Украины.

Кто из артистов поддержал Пугачеву после отъезда

Певица Лолита Милявская не считает нужным критиковать уехавших за рубеж российских артистов, поэтому попросила не травить Аллу Пугачеву за отъезд в Израиль.

«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: „Да мы тебя вообще не любили“», — сказала певица.

Актер Никита Джигурда также вступился за Пугачеву. В интервью Диане Кади он заявил, что артистка поддалась влиянию супруга и сама себя наказала, оставшись без многомиллионной аудитории поклонников.

«Пугачева — классик, богиня, но волею судьбы из-за любви и привязанности к мужу выбрала его сторону. Я не слышал от нее чернухи», — отметил Джигурда.

Певица Слава считает, что Аллу Пугачеву «нельзя ни судить, ни трогать», потому что она внесла большой вклад в развитие культуры в России.

«Это человек, которого вообще нельзя ни судить, ни трогать. Алла Борисовна может себе позволить уехать с любимым мужем и с любимыми детьми куда угодно и когда угодно», — отметила исполнительница.

Читайте также:

Директор Моисеева рассказал, зачем Пугачева предлагала ему деньги

Внуку Аллы Пугачевой пришлось начинать новую жизнь в США

«Сложно устроить личную жизнь»: друг Антонова о причинах его одиночества