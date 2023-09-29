Соседи Пугачевой в Израиле нелестно высказались о ее состоянии Соседи Пугачевой в Израиле назвали певицу сухонькой старушкой в парике

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Израильские соседи Аллы Пугачевой рассказали об ухудшении состояния эстрадной певицы. Они пояснили KP.RU, что в последнее время даже не узнают Примадонну.

В настоящее время Пугачева с семьей проживает в Герцлии, где ее часто видят в местных магазинах без макияжа и украшений.

Как пишет издание, если в России певица была готова попасть в объектив поклонников или журналистов в любой момент, то в Израиле она расслабилась и перестала «марафетиться». Как рассказали соседи, Пугачева выглядит как «сухонькая старушка в парике».

Кроме того, стало известно, что эмоциональное состояние певицы также ослабло: на днях она расплакалась, когда ей прислали фотографию памятника, который установили на могиле ее близкого друга — покойного Бориса Моисеева.

Ранее в Каннах показали спектакль «Айсберг» по пьесе Михаила Дурненкова об отъезде Пугачевой из России. По сюжету учительница сходит с ума после известий об эмиграции Пугачевой и начинает считать себя Примадонной. Актриса Юлия Ауг, сыгравшая главную роль, назвала Пугачеву «кодом, который вшит в нашу ДНК», и сообщила, что ждет ее на спектакле.