В Каннах показали спектакль об отъезде Пугачевой из России Юлия Ауг сыграла учительницу, сошедшую с ума из-за эмиграции Пугачевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

53-летняя актриса Юлия Ауг в интервью StarHit рассказала о главной роли в пьесе Михаила Дурненкова «Айсберг», премьера которой состоялась в Каннах 28 сентября. Произведение рассказывает об учительнице, сошедшей с ума из-за эмиграции Пугачевой и возомнившей себя Примадонной. Ауг назвала Пугачеву «кодом, который вшит в наши ДНК», и сообщила, что ждет ее на спектакле.

Для меня она [Пугачева] — величайшая артистка. Это код, который вшит в наши ДНК. Что бы сейчас ни происходило, как бы ни работали с образом певицы, именем — ее невозможно вычленить из ДНК большинства россиян, — сообщила Ауг.

В 2022 году российская публика после волны возмущения вынудила столичный «Электротеатр Станиславского» отменить спектакли с «ненавидящей Россию» Юлией Ауг. По словам зрителей, постоянно поливающая грязью свою страну актриса продолжала спокойно зарабатывать деньги в Москве, получая гонорар в государственном театре.

После этого общество «Родители Эстонии» написало обращение министру культуры с жалобой на Ауг. Жители прибалтийской республики возмутились предстоящим спектаклем актрисы о войне и баннером к нему, который подразумевает мат. О письме рассказала актриса Мария Шукшина, которой «Родители Эстонии» направили копию письма министру. В самом письме «Родители Эстонии» обращаются не только к министру с требованием снять скандальный баннер, но и к самой Юлии Ауг, обвиняя её в цинизме и работе на «расчеловечивание людей».