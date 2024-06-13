Иск на 10 млн к Киркорову, ссора с Пригожиным: как живет Успенская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Басманный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к артисту Филиппу Киркорову на 10 млн рублей. Что известно о конфликте звезд, как из-за этого пострадал Иосиф Пригожин?

Что за конфликт у Успенской с Киркоровым

На портале судов общей юрисдикции Москвы сообщается, что дело возвращено заявителю.

«Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду», — сказано в картотеке.

Известно, что сначала Киркоров подал иск к Успенской после того, как в интервью блогеру и журналисту Алене Жигаловой она назвала его женоненавистником. Сумма иска также составила 10 млн рублей.

После этого исполнительница предложила Киркорову деньги на новые брюки. Успенская удивилась, что коллега не изменил своего поведения после «голой» вечеринки. Кроме того, она подала на Киркорова досудебную претензию. По словам ее адвоката Елены Сениной, она сделала это, чтобы были опровергнуты порочащие ее сведения. Певица хочет добиться удаления всех публикаций с оскорблениями в ее адрес.

«Суть претензии Успенской заключается в том, чтобы были опровергнуты сведения порочащего характера, не соответствующие действительности, распространенные в интервью Филиппа Киркорова телеканалу МУЗ-ТВ. Кроме того, претензией является принятие мер по удалению этих публикаций», — комментировала Сенина.

При этом ответа на досудебную претензию не последовало, поэтому Успенская с адвокатом обратились в суд с иском о защите чести и достоинства.

В мае Киркоров стал членом жюри финального выпуска шоу «Новая Фабрика звезд». В ходе передачи он встретился с Успенской.

Артистка исполнила свой хит «К единственному нежному» вместе с участниками проекта Марией Гордеевой и Ноной Еганян. Поп-король во время выступления Успенской улыбался и покачивал головой в такт музыке. Разговора между ними не состоялось, скандала тоже.

Как Пригожин пострадал из-за конфликта звезд

Продюсер Иосиф Пригожин пострадал из-за конфликта артистов Любови Успенской и Филиппа Киркорова, рассказал адвокат Александр Добровинский. По словам правозащитника, медиаменеджер попытался примирить стороны конфликта, однако у него не получилось. Добровинский отметил, что разговор Успенской и Пригожина оказался «неприятным», во время чего певица «наговорила гадостей».

«Мне позвонил Иосиф Пригожин и рассказал, как он пытался поговорить с Любой Успенской, чтобы она помирилась с Филиппом Киркоровым. Ведь можно позвонить договориться, извиниться и жить дальше мирно. Филипп очень миролюбивый человек, он давно бы уже отозвал иск, и они с Любой наконец зарыли бы топор войны. Но, видимо, очень нужен пиар — поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей», — прокомментировал ситуацию Добровинский.

По словам Добровинского, Пригожин не ожидал, что «пожилой человек может вести себя настолько неадекватно». Он предположил, что Успенская готова пожертвовать дружескими отношениями «в погоне за уходящей славой».

Может ли Успенская заменить уехавшую из страны Пугачеву

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что у Любови Успенской есть предпосылки для того, чтобы стать новой королевой российской эстрады вместо народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако их творчество кардинально отличается. По его словам, творчество Примадонны более глобальное и ее слушает больше людей.

«У певицы Успенской есть предпосылки для того, чтобы стать новой королевой российской эстрады. Но у нее, в отличие от Пугачевой, совершенно другой репертуар. Он не такой глобальный. Все-таки Примадонна давно на эстраде и перепробовала всевозможные жанры, сотрудничала с различными артистами. Пугачева — как машина в полной комплектации. В карьере Успенской я вижу много маленьких „но“, чтобы прямо сейчас наградить ее статусом королевы. Возможно, на каком-то временном отрезке это возможно, но сейчас трудно назвать ее флагманом женской эстрады. Еще 20 лет назад она пела в американских ресторанах, с характерным кабацким репертуаром», — сказал Бабичев.

Продюсер отметил, что у Успенской также есть и много лирических песен для русской души. Но пока он не видит предпосылок для того, чтобы у артистки появился массовый слушатель. При этом, как подчеркнул эксперт, Успенская обладает харизмой и женским стержнем.

«Повторюсь, ее репертуар не такой масштабный, он не для всех возрастов. Пока я не вижу предпосылок для того, чтобы Успенскую начали слушать все от мала до велика. Но у нее есть харизма, женский стержень, который обязан быть у королевы, безусловно», — добавил Бабичев.

Из-за чего Успенская поссорилась с Пугачевой

В 1990-е Успенская получила премию «Легенда русской музыки» за исполнение песни «Россия» на «Золотом Граммофоне». По словам певицы, композиция была записана в 1991 году, когда она жила в США. Стихи хита принадлежат Илье Резнику, а музыка — Гарри Голду.

Однако большую известность песня «Россия» приобрела в исполнении Пугачевой. Примадонна вышла с ней на сцену в 1993 году. По мнению Успенской, коллега «испоганила» композицию своим исполнением.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — возмутилась Успенская.

По словам артистки, она хотела рассказать о своем жизненном пути, поэтому песня была пронизана идеями самой Успенской. Артистка подчеркивала, что композиция была для нее не просто песней о России.

«Она (Пугачева. — NEWS.ru) мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. „Вообще я никогда не лезу в такие темы“, — говорила мне. Когда она спела „Россию“, я вычеркнула ее из своего списка», — рассказала Успенская.

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