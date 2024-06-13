«Сидит и трясется»: звезда «Глухаря» Тарасова о Хаматовой, Белом и СВО

Фото: Александра Мудрац/ИТАР-ТАСС

Актриса Виктория Тарасова во время съемок сериала «Глухарь»

В конце мая актриса Виктория Тарасова посетила 11-й Забайкальский международный кинофестиваль. В рамках ЗМКФ звезда сериала «Глухарь», которая с 2014 года отправляет гуманитарную помощь в Донбасс, дала эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором высказалась об отношениях с коллегами, выступающими против СВО, визите Павла Деревянко в зону СВО и цензуре в российской культуре.

«Чулпан говорила и тряслась»

— Какие изменения происходят в русской культуре с момента начала СВО и по настоящее время?

— Культура раскололась, разделилась. Одни — за СВО, другие — категорически против. Когда началась спецоперация, мы цапались с некоторыми коллегами прямо на работе. Я им тогда открыто говорила: «Ну не устраивает вас политика России — валите отсюда, мы же не держим никого». Потому что хуже всего, я считаю, тявкать и ничего не делать, это вообще ниже плинтуса. Тявкаешь против, но сидишь в этой стране и зарабатываешь, — это какое-то предательство. Езжай на Запад, живи там. Кто-то уехал.

— Чулпан Хаматова, например, почти сразу покинула РФ после начала СВО.

— Меня, помню, поразил больше всего даже не сам ее отъезд, а интервью (журналисту Екатерине Гордеевой; признана Минюстом РФ иноагентом. — NEWS.ru). Чулпан говорила и прямо тряслась от страха. Будто за ней стая волков гонится и вот-вот пятку откусит. Ну и в целом какой-то идиотизм. То ты, Хаматова, развивала фонд, принимала поддержку, в том числе от правительства РФ. И вдруг все для тебя стали резко плохими. Что за перемена?

Допустим, даже если ты уехала, приняла решение, ну и сиди там с гордо поднятой головой. Даже у предателя, я думаю, должно присутствовать хоть какое-то достоинство. Нет — она сидит и трясется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Чулпан Хаматова

— С Анатолием Белым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), эмигрировавшим в Израиль, вы начинали карьеру в театре «Шалом» в Москве.

— Да, и мы оба — щепкинские, окончили Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Потом меня и Толю Вайсмана — псевдоним Белый он позже взял — пригласили служить в «Шалом». Ему тогда было негде жить в Москве, и он спал на полу в гримерной. Чуть позже на моих глазах развивался его роман с актрисой Мариной Голуб. Но я, честно говоря, даже тогда не могла понять, искренне ли он любил ее или же стал за ней ухаживать потому, что она была уже состоявшейся артисткой и могла помочь ему в карьере.

Теперь по его поступкам я понимаю, что он всегда был «продуманным». Допустим, он же не смотался из России сразу после начала СВО. А год просидел, зарабатывал деньги, видимо, финансовую подушку безопасности себе готовил. И только потом свалил. Тоже подлость, вообще за гранью.

Как в Донбассе «перевоспитали» Деревянко

— Что скажете об Артуре Смольянинове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов), который также позволял себе определенные высказывания в адрес россиян?

— Этот вообще какой-то идиот. Семью бросил, даже детей. И смотался. Хочется у них спросить, что они курят в этот момент, когда дают такие интервью, что жрут, какие грибы? Иногда кажется, что это определенный хайп с их стороны. Но хайп какой-то неумный. Дальше-то что? Это же вообще нет пути назад.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Павел Деревянко

— Алексей Панин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в перечень террористов и экстремистов) в 2014-м приветствовал присоединение Крыма к России и публично призывал российскую армию «дойти до Одессы». Что с ним могло потом случиться?

— «Переобулся». Они ж «переобуваются». Есть такие, кто, наоборот, перешел на нашу сторону. К примеру, я же недавно в Донбасс ездила с Пашей Деревянко. Ко мне обратились общие знакомые, которые знают, что я давно помогаю жителям Донбасса: попросили взять его с собой. Сначала я настороженно отнеслась к этой просьбе. Ведь Деревянко входил в тусовку тех, кто после начала СВО квадраты черные в соцсетях выставлял, поддался определенному клану.

Решила посоветоваться с моим давним другом Абхазом (командир интернационального батальона «Пятнашка» в Донбассе Ахра Авидзба. — NEWS.ru). Объяснила ему ситуацию, поделилась сомнениями. Ахра ответил: «Привози. Перевоспитаем».

Мы с Пашей прямо сдружились в этой поездке. Он привез военным груза на большую сумму и детям в моих подшефных детских учреждениях очень сильно помог финансово. В «Пятнашку» съездили, парни там ему многое рассказали, в том числе о причинах СВО и об украинском неофашизме. Паша даже всплакнул, говорил, что у него на многое открываются глаза.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Актриса Виктория Тарасова

Нужна ли цензура в российской культуре

— Вы по-прежнему служите в театре «Шалом»?

— Юридически еще не уволилась, месяц остался. Но, по сути, как бы там уже и не работаю. При прежнем художественном руководителе Александре Левенбуке была дружная творческая команда. Со спектаклем «Моя кошерная леди», где я играла главную роль, объездили весь мир. После ухода Левенбука многое в театре поменялось. Пришло новое руководство, со своим художественным материалом. Многое для меня неприемлемо.

Почти как Серебренников, который тащил свои «модные» спектакли с полуголыми актерами, про члены, всю эту пошлость. Это искусство за гранью, я считаю. Хотите такое ставить — создавайте свой коммерческий театр и за свои деньги. И ставьте что хотите. А в государственном учреждении не имеете права ставить пошлятину. Моя мама, режиссер старой школы, говорит: «Государство платит не за то, чтобы зрители смотрели вот это…» Я согласна с ней на 100%.

— Вы за цензуру?

— Она необходима во всех сферах. Просто до культуры, мне кажется, пока не доходят руки. А уже пора бы. Потому что до сих пор снимаются проекты, что называется, за гранью. К примеру, недавно мне предложили роль в фильме как бы полувоенном. Сначала я обрадовалась: давно мечтаю сняться в фильме о войне. Стала читать сценарий и обомлела.

Сюжет такой: два пацана воевали, один из них погиб. Второй вернулся домой, и у него, простите, оказалась проблема с потенцией. Не получается спать ни с женой, ни с проститутками, роль одной из которых мне и предложили. Я, конечно, отказалась. Мерзкий фильм, как ни крути. Но он сейчас в производстве. Причем известный режиссер собрался снимать. Я убеждена, что ни в коем случае нельзя такое выпускать на экраны. Это как «голая» вечеринка, но в кино.

Фото: Кирилл Каллиников Актриса Виктория Тарасова

— Какие фильмы нужны российскому зрителю сейчас?

— Я мечтаю снять художественный сериал про детей — героев Донбасса. Поскольку очень хорошо изучила тему за почти 10 лет. Понимаю, что это будет очень сложный проект. Но именно такое кино, по моему мнению, сейчас остро необходимо.

Читайте также:

Аверин, Казахстан, помощь Донбассу: где сейчас звезда «Глухаря» Тарасова

Опубликован список российских звезд, которые уехали в Израиль

«Будет работать за похлебку»: режиссер о жизни Хаматовой в Прибалтике

Бастрыкин рассказал, что будет с уехавшими из России звездами

В Госдуме нашли лучший способ наказать актера Смольянинова