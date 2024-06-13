Молчание об СВО, слухи о болезни, фильм о Гагарине: куда исчез Валдис Пельш

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Валдис Пельш

Телеведущий Валдис Пельш недавно появился на публике после продолжительного отсутствия. Почему артист брал паузу в светских мероприятиях, что известно о его здоровье и личной жизни?

Где заметили Валдиса Пельша

Аif.ru со ссылкой на Telegram-канал «Не Малахов» сообщил, что 5 июня телеведущий посетил кинопремьеру «Ген высоты 2. Гора всех гор» в российской столице. На мероприятие шоумен пришел вместе с супругой Светланой Акимовой.

Телеведущий снял картину в рамках проекта «Ген высоты», в котором он взошел на гору К2. Ее называют второй по высоте вершиной мира. KP.RU пишет, что «взойти на нее — подвиг, а снять фильм — почти фантастика».

«Идти сложно, но ты понимаешь, что это того стоило, потому что это потрясающей красоты гора. Она разогнала облака: вот, Пельш, смотри. А через 20 минут ее полностью затянуло. К2, я думаю, круче нас не снимал никто», — поделился Пельш в интервью изданию.

5 июня состоялся закрытый показ ленты «Ген высоты 2». Пельш отмечал, что собрал близких на премьере, чтобы посмотреть, «где занудили, где, наоборот, можно чуть более подробно рассказать».

«Потом мы сдаем фильм на Первый канал, который примет решение о размещении. И в ту секунду, когда этот фильм выйдет на Первом канале на Камчатке, он ляжет и в интернет в открытый доступ», — объяснил Пельш.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валдис Пельш

Как Пельш относится к СВО

Шоумен не комментировал проведение российской спецоперации на Украине. На протяжении нескольких лет он уклоняется от комментариев на тему уехавших звезд и СВО.

В июне этого года Пельш признался в беседе с ТАСС, что стал крайне редко ездить на родину в Латвию. По словам ведущего, у него есть возможность пересечь границу, однако в стране изменились логистика и отношение к россиянам. Шоумен признался, что последнее накладывает негативный отпечаток.

«Латвия не станет менее любимой мною страной от того, что, если вы достаете „серпастый и молоткастый“ российский паспорт, как было у Маяковского, „к одним паспортам — улыбка у рта, к другим — отношение плевое“. Но, опять же, все преходяще. И я надеюсь, что закон отрицания, который является одним из основных диалектических законов, он все равно работает», — поделился телеведущий.

Пельш выразил надежду, что в будущем в Латвии изменится отношение к россиянам.

Что известно о личной жизни Валдиса Пельша

За плечами шоумена был студенческий брак. В 1988-м он женился на девушке Ольге, которая через несколько лет подарила ему дочь Эйжену.

В конце 1990-х Пельш познакомился с дизайнером Светланой Акимовой. Молодые люди съехались, а в 2002-м у них родилась дочь Илва. При этом официальный развод с Ольгой на тот момент еще не состоялся. На протяжении нескольких лет законная и гражданская супруги делили Пельша и не верили в успех соперницы.

Расторгнуть брак с Ольгой телеведущему все же удалось. В 2009 году он женился на Акимовой, и та подарила ему сына Эйнера. Еще через пять лет в семье появился мальчик Ивар.

«Это не был хитрый расчет, но, в принципе, я плачу за обучение троих детей. То есть когда моя старшая окончила университет, у меня родился младший сын. Знаете, когда у вас четверо детей, в какой-то момент понимаешь, что это очень дорогое удовольствие», — иронизировал Пельш в программе «Он и Она» на ТВЦ.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Валдис Пельш с супругой Светланой

Чем болеет Пельш

В июне 2023 года по Сети разлетелся слух, что шоумена экстренно госпитализировали в отделение кардиологии. «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы писала, что у шоумена нарушения ритма работы сердца.

Сам Пельш в беседе с ТАСС подчеркнул, что проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо.

«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — заявил Пельш.

Директор телеведущего Табриз Шахиди назвал слухи о госпитализации телеведущего «жаждой наживы» медперсонала. Он подчеркнул, что у Пельша нет проблем со здоровьем, он проходит «плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как „проблемы со здоровьем“».

Правда ли, что у Пельша проблемы с финансами

10 июня Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщала, что кинокомпания Пельша завершила год с убытками на 19,5 млн рублей. По данным журналистов, в 2022 году дела организации шли намного лучше, тогда ведущий телеигры «Угадай мелодию» заработал на документальных фильмах более 15 млн рублей чистой прибыли.

Как пишет SHOT, несмотря на финансовые неудачи, Пельш продолжает угадывать кинотренды. Около месяца назад он представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге.

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