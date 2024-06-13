Успенской вернули иск к Киркорову на 10 млн рублей Суд в Москве вернул певице Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

Басманный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее иск о защите чести и достоинства к артисту Филиппу Киркорову на 10 млн рублей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы, передает ТАСС. В инстанции отметили, что дело подсудно.

Дело возвращено заявителю. Неподсудно данному суду, — сказано в картотеке.

До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она «попрошайка», которая «выклянчивает шмотки и подарки». Кроме того, она ждет от Киркорова публичного опровержения всех сделанных заявлений.

Ранее сообщалось, что в Москве начался суд певца Филиппа Киркорова и его коллеги Любови Успенской, о чем сообщил в Telegram-канале адвокат артиста Александр Добровинский. По его словам, Успенская «наговорила гадостей про Киркорова», за что он потребовал компенсацию в 10 млн рублей. Защитница певицы Елена Сенина назвала сумму иска неуместной.

Адвокат Сергей Жорин тогда заявил, что Киркоров вряд ли сможет взыскать с Успенской 10 млн рублей. По его словам, если иск удовлетворят, сумма будет значительно меньше 1 млн рублей. При этом адвокат отметил, что сложно предположить, кто из российских звезд одержит победу в суде.