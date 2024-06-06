Продюсер сравнил творчество Успенской и Пугачевой Продюсер Бабичев: влияние Успенской не такое глобальное, как у Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

У российской певицы Любови Успенкой есть предпосылки для того, чтоб стать новой королевой российской эстрады вместо артистки Аллы Пугачевой, однако их творчество кардинально отличается, поделился мнением с NEWs.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, «творчество Примадонны более глобальное», и ее слушает больше людей.

У певицы Успенкой есть предпосылки для того, чтоб стать новой королевой российской эстрады. Но у нее, в отличие от Пугачевой, совершенно другой репертуар. Он не такой глобальный. Все-таки Примадонна давно на эстраде и перепродавала всевозможные жанры, сотрудничала с различными артистами. Пугачева как машина в полной комплектации. В карьере Успенской я вижу много маленьких «но», чтобы прямо сейчас «наградить» ее статусом королевы. Возможно, в каком-то временном отрезке это возможно, но сейчас трудно назвать ее флагманом женской эстрады. Еще 20 лет назад она пела в американских ресторанах, с характерным кабацким репертуаром, — сказал Бабичев.

Продюсер отметил, что у Любови Успенской также есть и много лирических песен для русской души. Но пока он не видит предпосылок для того, чтобы у нее появился массовый слушатель.

Повторюсь, ее репертуар не такой масштабный, он не для всех возрастов. Пока я не вижу предпосылок для того, чтобы Успенскую начали слушать все от мала до велика. Но у нее есть харизма, женский стержень, который обязан быть у королевы, безусловно, — добавил Бабичев.

Ранее участники Петербургского международного экономического форума, для которых 5 июня в «Лотте Отель» «Русская Медиагруппа» провела традиционный закрытый прием, окрестили Любовь Успенскую новой королевой эстрады вместо сбежавшей из страны артистки Аллы Пугачевой. Вместе с тем продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Алла Пугачева на своих концертах зарабатывала по 20 млн рублей за вечер. Ее гонорар, по его словам, превышал заработки Ларисы Долиной в 10 раз.