Ирина Розанова станет серийным убийцей мужчин в новом сериале

https://static.news.ru/photo/d9c2dce2-b24f-11eb-87da-96000091f725_660.jpg Ирина Розанова Фото: rozanovairina2017/instagram.com

Видеосервис Start сообщил, что в Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового проекта — сериала в жанре триллер «Самка богомола». Картина расскажет о серийном убийце и её подражателе, с особой жестокостью расправляющимся с мужчинами в наказание за насилие и другие преступления. Лента станет российской адаптацией французского «Богомола» (La Mante), вышедшего на Netflix в 2017 году. Роль маньяка — «самку богомола» — сыграет Ирина Розанова, передаёт «Российская газета» со ссылкой на пресс-релиз.

По сюжету, героиня Розановой Жанна Дронова отбывает наказание, признавшись в восьми жестоких убийствах педофилов, неверных мужей и насильников. Узнав о подражателе, женщина предлагает силовикам свою помощь в расследовании при двух условиях — ей позволят покинуть колонию, а делом займётся её сын Денис (Павел Чинарёв), который с ней не общался 20 лет.

В нашей версии [«Богомола»] будет больше поворотов, сюжетных линий, персонажей. Я не боюсь смотреть чужие версии, попасть под влияние созданного образа. Классических персонажей, например, переигрывают много раз, пересматривают, почему бы нет? — отметила Розанова.

В ленте роли сыграли Екатерина Кузнецова, Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова, режиссёрское кресло занял Нурбек Эген. По его словам, «Самка богомола» не о маньяке, а «о насилии, которое не только калечит людей, но и порождает новое насилие».

Ранее сообщалось, что американский актёр Леонардо Ди Каприо разместил на своей странице в Instagram первый кадр нового фильма режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Съёмки начались в апреле 2021 года. Артист получил в проекте главную роль. На снимке он сидит за столом с актрисой Лили Глэдстоун. Дата премьеры пока неизвестна. Лента должна была выйти на экранах в 2021 году, но планы нарушила пандемия COVID-19.