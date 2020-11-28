Ирина Отиева не пожелала никого видеть в свой день рождения

https://static.news.ru/photo/2d4a8072-322b-11eb-915e-fa163e074e61_660.jpg Ирина Отиева Фото: irinaotieva/instagram.com

62-летняя советская и российская певица Ирина Отиева отпраздновала день рождения 22 ноября. Она заявила, что не хочет никого видеть, в том числе друзей и журналистов.

У меня день рождения, но я не хочу ни с кем видеться. Мне не нужны цветы, — призналась певица в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Ходят слухи, что у Отиевой проблемы со здоровьем из-за употребления алкоголя. Король российской эстрады Филипп Киркоров заявил, что не будет комментировать эту информацию, пока сам не удостоверится в состоянии артистки.

Мы за всю жизнь виделись пару-тройку раз. Здоровье надо беречь, — сообщил Киркоров.

Исполнитель высоко оценивает вокальные данные певицы. Он подчеркнул, что таких, как Отиева, в стране мало.

Она и ещё Долина. Она всегда так прекрасно голосила на эстраде, — отметил певец.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, что не может дозвониться до Отиевой, она игнорирует его и не берёт трубку. Деятель искусств считает, что звезда нуждается в помощи.

Как писал NEWS.ru, артист Станислав Садальский назвал современных певцов «овощами» по сравнению с Отиевой. Актёр уверен, что певица стала жертвой сплетен.