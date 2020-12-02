«Фото – универсальное»: Николаев похвастался снимком с Хазановым и Шифриным

https://static.news.ru/photo/6f762bd6-34b0-11eb-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: vk.com/igornikolaevru

Народному артисту РСФСР и художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову 1 декабря исполнилось 75 лет. Его давний друг Игорь Николаев поздравил артиста, опубликовав в Instagram совместное фото.

На снимке позируют сразу четыре знаменитости: Ефим Шифрин, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов и сам Николаев.

Фото — универсальное, его можно с равным успехом использовать по случаю юбилеев как Ефима Шифрина, так и Владимира Винокура, дай Бог им крепкого здоровья и оптимизма, несмотря на глобальную пандемическую безработицу, — написал Николаев.

Музыкант также отметил, что знаком с Хазановым лично уже 40 лет и всегда испытывает наслаждение от его «застольных бесед, тонкого юмора и чувства слова».

Будьте здоровы и счастливы ещё много лет! — пожелал Николаев юбиляру.

Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. В 1965 году он поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а с 1967-го стал выступать на большой эстраде. Некоторое время он работал конферансье в оркестре Леонида Утёсова, а в 1971 году перешёл в Москонцерт. Московский театр эстрады возглавляет с 1997 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Геннадий Хазанов оценил комиков Comedy Club. Он отметил, что не очень-то следит за разговорными жанрами на телевидении, но знает, что в шоу есть талантливые люди. Впрочем, он усомнился в том, что кому-то из них удастся добиться такого успеха, как нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.