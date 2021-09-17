«Хотела 250 тысяч»: муж Макеевой озвучил размер алиментов для бывшей жены

Супруг известной российской актрисы Анастасии Макеевой Роман Мальков празднует победу. Его бывшая супруга Светлана, требовавшая от него алименты в размере 250 тысяч рублей, получила по суду всего 34 750 рублей, написал он в своём Instagram. Женщина добилась выплат спустя полгода судебных тяжб.

Деньги Роман перечислил ей 17 сентября. Он объяснил, что так долго тянул с выплатами, потому что Светлана продолжает врать о нём.

Друзья, мне приятны ваши сообщения о том, что я заплатил алименты. Но заплачены они мною давно, как и положено при судебных спорах. И никакой победы Светланы, ни её адвоката тут нет. Я сделал это добровольно, ибо люблю своих детей, — заявил муж Макеевой в Instagram.

При этом он отмечает, что сделал это ещё до окончания судебного процесса и вынесения решения суда. Роман призвал женщин не шантажировать бывших мужей, а учиться договариваться с ними. Иначе будет как у Светланы.

Ранее защитница Светланы Мальковой — бывшей жены нового мужа актрисы Анастасии Макеевой — Юлия Вербицкая-Линник через NEWS.ru обратилась к Роману Малькову. Она заподозрила, что мужчина обманывает не только свою бывшую супругу, но и государственные органы, и обвинила его в неуплате налогов.