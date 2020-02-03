https://static.news.ru/photo/32c44ea8-46b7-11ea-9332-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился со своими подписчиками неожиданным открытием. По его словам, его коллега Семён Слепаков невероятно похож на великого русского писателя Льва Толстого.

Открываю вам страшную тайну, которая хранилась в архивах более века. Лев Толстой это Семён Слепаков, — написал юморист в Instagram.

На этот пост отреагировал Слепаков.

На картинке — Лев Толстой, а на деле... — с иронией прокомментировал пост комик.

Однако интернет-пользователи поддержали Харламова. По их мнению, шоумен действительно похож на автора романа «Анна Каренина».

Ранее NEWS.ru писал о скандальной постельной сцене супруги юмориста Кристины Асмус в фильме «Текст». Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила своему мужу.