«Не смог рассмешить самого себя»: Харламов о смерти Шаляпина

https://static.news.ru/photo/3bd8b58a-5f14-11eb-ab78-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен Гарик Харламов посвятил пост в Instаgram комику Александру Шаляпину, который, по некоторым данным, мог покончить с собой.

Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя, — написал он.

Харламов также припомнил утверждение, что смех продлевает жизнь тем, кто смеётся, но укорачивает тем, кто смешит.

Мы были знакомы. Очень жаль. Светлая память, — добавил шоумен.

Александр Шаляпин известен по выступлениям в Stand Up Show — проекте Comedy Club на телеканале ТНТ. Помимо этого, на его счету множество ролей в фильмах и сериалах, в том числе он снимался в картинах «Бумер-2», «Любовь как любовь», «Глухарь-2» и других.

Тело комика было обнаружено 25 января его женой в доме на Хорошёвском шоссе. Артисту был 41 год.

Как писал NEWS.ru, коллега Шаляпина Карен Арутюнов рассказал, что комик страдал от алкогольной зависимости. По его мнению, это могло стать причиной смерти артиста. Пристрастие Шаляпина к спиртному отмечал и его сосед. Он также сообщил, что за несколько часов до смерти артиста слышал шум в подъезде и предложил жене комика помощь, но та от неё отказалась.