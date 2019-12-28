https://static.news.ru/photo/a3c42254-2a15-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Ирина Хакамада Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада нашла, что ответить телеведущей Ксении Собчак на намёк последней о возрасте. Деловые леди стали оппонентами публичной дискуссии, организованной предпринимателем Оскаром Хартманном на тему «Деньги против мечты. Что главное?».

Ведущий шоу журналист Сергей Минаев предложил начать битву 64-летней Ирине Хакамаде. Та, изначально согласившись сделать первый шаг, вдруг поинтересовалась: «А почему я?» На это 38-летняя Ксения Анатольевна ответила: «Я просто привыкла, что старшим нужно уступать».

Женский комплимент. Крутой! Поехала, младшая! Давай, вперёд! — сказала Хакамада.

В итоге первой свои тезисы представила Собчак. Она отстаивала позицию, что главное — это деньги. Хакамада же считает, что всё начинается с мечты.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-ведущая шоу «Дом-2» шуткой прокомментировала историю с пенсионерками из Челябинска, которые тайно производили водку на заброшенном заводе. Она озаглавила эту новость так: «Когда пенсионерки не надеялись на Пенсионный фонд России».