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Телеведущая Ксения Собчак шуткой прокомментировала историю с пенсионерками из Челябинска, которые тайно производили водку на заброшенном заводе.

Когда пенсионерки не надеялись на Пенсионный фонд России, — написала она в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее NEWS.ru писал, что оборудование на старом заводе, который был закрыт около четырёх лет назад, было полностью исправным. Этим и решили воспользоваться женщины, наняв рабочих из числа местных жителей, которые не были осведомлены о незаконности этого, и наладили производство немаркированной алкогольной продукции. С осени 2017 года по весну 2018-го они изготовили свыше 40 тысяч бутылок водки, стоимость которых оценивается в более чем 7,1 млн рублей.