Горе-артист сжег паспорт РФ: кто такой певец Шарлот, как его накажут Шарлот заявил, что сжег паспорт РФ из-за плохого влияния и дезинформации

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Певец Шарлот

Блогера и певца Эдуарда Шарлота, который демонстративно сжег свой российский паспорт, в аэропорту Пулково задержала полиция после возвращения в Россию. Кто такой Шарлот, зачем он уничтожил паспорт, почему вернулся в РФ, как его накажут?

Кто такой певец Шарлот

Российский певец и блогер Эдуард Шарлот стал известен после 2017 года благодаря каверам на группу «Пошлая Молли», которые одобрил лидер их лидер Кирилл Бледный. Вскоре после записи первых студийных альбомов Шарлот получил контракт с Sony Music Russia и попал в телешоу «Песни на ТНТ», где не смог пройти в финал, однако запомнился зрителям. В дальнейшем певец побывал на телешоу «Вечерний Ургант», снялся в рекламе «МегаФона» и записал совместный клип с Моргенштерном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После 2020 года и разрыва контракта с Sony Music Russia популярность Шарлота стала падать, поклонники заявляли о его странном поведении и провокационных роликах в соцсетях. Тем не менее он продолжал выпускать новый материал.

Сколько раз Шарлот умирал

Два года подряд Шарлот начинал с сообщений в соцсетях о своей смерти. В январе 2022 года он объявил, что родители выгнали его из дома, приходится жить «как попало», и признался в употреблении наркотиков. Позже выложил сообщение «R.I.P. 1998-2022» — однако спустя короткое время выложил на YouTube новый альбом «Крестьянам дали камеры».

В следующем году ситуация повторилась: в январе певец опубликовал во «ВКонтакте» сообщение о том, что «Эдуард скончался» и похороны якобы назначены на 7 февраля (день рождения Шарлота). Как и в 2022 году, в назначенный день он выпустил новую песню «Зимний вечер». Поклонники не оценили шутку, повторенную второй раз подряд.

Куда и почему Шарлот уехал из России

В мае 2023 года журналисты Mash обнаружили певца в Саратовской области, где, по его словам, он проводил «большой тур по российской глубинке», из-за чего вынужден был каждые две недели переезжать на новое место.

В июне Шарлот оказался в Армении, где записывал видео с критикой российских властей. Общественные активисты из организации «Зов народа» написали на него жалобу руководству МВД РФ, призвав провести проверку на «публичные хулиганские действия». В ответ в конце июня певец, находясь в Ереване, записал видео с сожжением собственного паспорта. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и намерен уехать в Киев.

Зачем Шарлот сжег свой паспорт

Находясь в Армении, певец записал серию видео, которые в Лиге безопасного интернета охарактеризовали как оскорбление властей и граждан России, оскорбление чувств верующих и публичную дискредитацию ВС РФ.

В частности, Шарлот прибил свой военный билет и фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла к деревянному распятию. Эти видео привлекли внимание российских патриотических организаций — представители движения «Сорок сороков» потребовали привлечь его за оскорбление чувств верующих.

По собственному признанию Шарлота, после того как он сжег российский паспорт, у него не получилось улететь в Киев — поскольку никакого другого паспорта у него не было.

Почему певец вернулся в Россию

В сентябре 2023 года Эдуард Шарлот объявил в соцсетях, что намерен вернуться в Россию. Тем не менее некоторое время он оставался в Армении, где в октябре успел заявить о поддержке Палестины в палестино-израильском конфликте и демонстративно обстричь свои пейсы.

Фото: Социальные сети Певец Шарлот

13 ноября певец объявил, что остается «сторонником русскоязычного идеала», и попросил у своих поклонников «денежной массы» на билет в Россию, где он собирается «сражаться за русскоязычную культуру».

Отец Шарлота в разговоре с NEWS.ru признался, что не знает, почему его сын возвращается в Россию: они не общались больше года и у отца не было даже телефона Эдуарда.

Почему Шарлот вызвал на дуэль SHAMAN

За несколько дней до возвращения Шарлот успел вызвать на «творческую и музыкальную дуэль» популярного российского певца SHAMAN. Он предложил исполнителю встретиться в помещении с фортепиано и делом доказать, что он настоящий певец и композитор.

Какое наказание грозит Шарлоту

О возвращении Шарлота в Россию 22 ноября было известно заранее: несколько дней назад исполнитель опубликовал фотографию авиабилета из Еревана в Санкт-Петербург. Сразу же по прибытии Эдуард был задержан и в сопровождении полицейских в наручниках отправился в отделение. Из участка он записал извинения.

Незадолго до его возвращения стало известно, что его подозревают в даче взятки: Шарлот мог купить военный билет, хотя уже позже был признан негодным на военной комиссии.

По информации Mash, в настоящее время на Эдуарда Шарлота оформляют протоколы по таким статьям, как «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина», «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ», а также «Мелкое хулиганство». Дискредитация ВС РФ является уголовной статьей, по которой может быть определено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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