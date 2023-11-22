«Не знаю, почему вернулся»: отец Шарлота о задержании сына в России Отец Шарлота заявил, что не знает причин возвращения сына в Россию

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Эдуард Шарлот

Отец российского певца Эдуарда Шарлота — Валерий Шарлот в разговоре с NEWS.ru заявил, что его сын мог сжечь паспорт РФ из-за влияния «тусовки». По его словам, они не общались год, а о возвращении родственника в РФ Валерий узнал из СМИ. Собеседник добавил, что не знает, почему исполнитель решил прилететь в РФ.

В последнее время мы не общались, как он уехал из России, у меня даже телефона его не было. Судя по всему, его задержали, так как он был без паспорта России, он же его сжег. Мы не общались с ним больше года, о его возвращении в Россию я узнал из СМИ, я не знаю, почему он решил вернуться, — подчеркнул Валерий Шарлот, добавив, что беседа сына с полицейскими, скорее всего, ограничится временем оформления административных протоколов.

Ранее в Санкт-Петербург из Еревана прилетел блогер и певец Эдуард Шарлот, который прежде показательно сжег российский паспорт. Отмечается, что в Пулково его встретил наряд полиции, сопроводивший исполнителя в наручниках в служебное помещение.

Канал «Mash на Мойке» подчеркивает, что кроме надругательства над государственным символом к 25-летнему певцу на родине у силовиков есть и другие вопросы. Речь идет о дискредитации ВС РФ и нарушении прав на свободу вероисповеданий. Участник шоу «Песни на ТНТ» ранее в соцсетях анонсировал свое возвращение в Россию. Он продемонстрировал авиабилет с точным временем прилета. Исполнитель намеревался записать дома альбом.