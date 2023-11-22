Отец Шарлота раскрыл, кто стоит за сжиганием его сыном российского паспорта Отец Шарлота: сын сжег российский паспорт из-за влияния «тусовки»

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

Российский певец Эдуард Шарлот публично сжег свой паспорт РФ из-за влияния «тусовки», предположил в разговоре с NEWS.ru отец музыканта Валерий Шарлот. Мужчина добавил, что Эдуард воспитывался в интеллигентной семье, где никогда не было «диссидентских настроений».

Я не ожидал от него такого поступка, такого поведения (сжигания паспорта России. — NEWS.ru). Он рос и воспитывался в приличной, интеллигентной семье, никогда у нас никаких диссидентских настроений, оппозиционных не было. Наверно, он еще просто очень молодой, неопытный. Может, попал по чье-то влияние, их тусовка интеллектуалами не отличается, — подчеркнул Валерий Шарлот.

В беседе с NEWS.ru Валерий Шарлот также заявил, что они с сыном не общались год, а о возвращении отпрыска в РФ Валерий узнал из СМИ. Мужчина добавил, что не знает, почему исполнитель решил прилететь в РФ.

По словам отца музыканта, Эдуарда, скорее всего, задержали в Санкт-Петербурге из-за отсутствия у него российского паспорта. Валерий добавил, что беседа сына с полицейскими, скорее всего, ограничится временем оформления административных протоколов.

Блогер и певец Эдуард Шарлот, который показательно сжег российский паспорт, прилетел из Еревана в Санкт-Петербург накануне. В Пулково его встретил наряд полиции, сопроводивший исполнителя в наручниках в служебное помещение.

Участник шоу «Песни на ТНТ» ранее в соцсетях анонсировал свое возвращение в Россию. Он продемонстрировал авиабилет с точным временем прилета. Исполнитель намеревался записать дома альбом.