«Голова — чтобы думать»: что Путин сказал об уехавших из России артистах Путин — об артистах, критиковавших СВО: у них есть право иметь свою точку зрения

Фото: Форум объединенных культур

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывания артистов, критиковавших Россию после начала СВО. Что он сказал об уехавших артистах?

Что сказал Путин об уехавших артистах

В ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур Путин напомнил деятелям культуры, допускавшим эмоциональные оценки по теме спецоперации, что перед высказываниями нужно думать.

«Голова — это ведь не только инструмент, чтобы говорить, но и для того, чтобы думать перед тем, как что-то скажешь», — сказал президент.

Путин отметил, что подобная реакция связана с тем, что деятели культуры не ожидали начала конфликта с Украиной.

«Мне до 2014 года в голову не могло прийти, что может быть конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что это возможно, я бы сказал: „Вы что, с ума сошли?“ Я допускаю, что люди не следили, не понимали, что происходит. Кроме прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения», — добавил он.

Важно обращать внимание не на слова людей, а на действия, отметил Путин.

«Если эта деятельность связана с нанесением ущерба собственной стране и народу, такая деятельность тоже имеет место. [Например], гонорары перечисляются противнику — это одна история. Если это просто мнение, точка зрения, оценка ситуации — это другое», — подчеркнул президент.

По его словам, важно учитывать настроения в обществе и мнение народа страны.

Что говорили в Кремле об уехавших артистах и известных людях из-за СВО

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «МГИМО 360» заявил, что нет ничего страшного в том, чтобы, испытывая страх, уехать из России.

«Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно. <...> [В России] люди их не примут», — сказал Песков.

В другие страны перебралась лишь «маленькая часть» общества: «сколько парней пошло на фронт».

2 апреля, вскоре после начала СВО, Песков заявлял, что не считает врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине и покинул Россию.

«У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по-разному. Но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден», — сказал он.

В их числе, по словам пресс-секретаря, — телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, Регина Тодоренко. «Если ты певец и так далее, ты же не понимаешь ничего в политике. <...> Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь. Но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот», — сказал Песков.

В то же время, по словам Пескова, есть люди, которые «не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть и нападать на наших героев-военных». Пресс-секретарь президента добавил, что именно их считает «врагами государства». «И с ними мы будем бороться», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

6 мая Песков на похоронах модельера Валентина Юдашкина поцеловал руку певице Алле Пугачевой. Во время траурной церемонии он спросил, как Примадонна себя чувствует.

«Как вы? Я очень рад вас видеть», — сказал Песков Пугачевой.

После приезда народной артистки СССР в начале ноября пресс-секретарь Путина говорил, что россияне могут спокойно покидать территорию страны и возвращаться обратно, а родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

Когда в Россию из Израиля вернулся бизнесмен Михаил Фридман, представитель Кремля заявил, что в приезде предпринимателя нет ничего необычного. Песков подчеркнул, что предприниматель может возвращаться в Россию, поскольку является ее гражданином.

«Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна», — сказал он, комментируя возвращение Фридмана.

Предприниматель сообщил, что приехал в Москву из-за боевых действий в Израиле. После их завершений он планирует вернуться обратно.

Эксперт Центра военных технологий Борис Рожин высказывал мнение, что пока Фридман не находится на территории России, его «необходимо задержать или как минимум обеспечить ему подписку о невыезде». Он призвал компетентные органы проверить информацию в Сети о возможной передаче Фридманом $150 млн на нужды ВСУ.

«Если информация подтверждается, то Фридмана необходимо судить и посадить в рамках действующего законодательства за финансирование терроризма. Имущество и активы Фридмана обратить в доход государства», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

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