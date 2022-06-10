«Голубой — это клеймо»: в Совфеде предложили отменить концерты Киркорова Сенатор Ковитиди поддержала идею отменить концерты Киркорова в Крыму

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди сообщила NEWS.ru, что поддерживает идею активистов отменить концерты Филиппа Киркорова на полуострове. Таким образом она прокомментировала инициативу севастопольского журналиста, общественного деятеля Алисы Лазаревой, заявившей, что «Севастополь будет добиваться того, чтобы ноги Киркорова не было в регионе». По словам активистки, этим летом крымчане уже добились переноса концертов Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай» после критики артистом спецоперации на Украине.

Филипп Киркоров — это перья, стразы, юбки и подведённые глаза. А мы не хотим такого артиста у нас в Крыму, не нужны нам эти толерантные ценности! — сказала Ольга Ковитиди.

Представитель Совфеда отметила, что «вопрос не только в Киркорове, проблема намного серьёзнее, так как военная спецоперация РФ на Украине всё поставила на свои места, наступил момент истины, когда маски сброшены и ясно, кто патриот».

Ольга Ковитиди призналась, что она «против каких-либо резких движений». Но пришло время, когда без них, по её словам, «не обойтись».

Это как заболевание: когда уже перитонит, то просто массажем не обойтись и нужно уже хирургическое вмешательство. Я никогда не пойму человека, который на православном кресте может исполнять бесовские танцы. У Киркорова есть очень красивые песни, но существуют понятия этики, морали, наших ценностей. Я никогда не смогу воспринять нетрадиционную систему толерантных ценностей, нас не так воспитывали. Для нас слово голубой — это клеймо: люди, которые пытаются быть модными, изображая из себя нетрадиционных.... нет здесь толерантности. Прекрасный голос. Но зачем его прикрывать голубизной? Противно. А певец-то неплохой, и песни мы его всегда любили, пока они уже не стали откровенно голубые, — объяснила Ольга Ковитиди.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров

По мнению сенатора, для возвращения доверия зрителей Филиппу Киркорову следует «снять юбки и перья, перестать красить глаза и покаяться на коленях».

Пусть скажет: «Я мужчина». Пусть пойдет в церковь, покается на коленях. Дорога к покаянию всегда открыта, это уже духовные вопросы. Всё равно он поймёт это рано или поздно, — считает представитель Совета Федерации.

Ковитиди добавила, что гордится крымчанами, которые не хотят проведения концертов Филиппа Киркорова в Севастополе.

Это же наше право — выбирать, к кому идти на концерт, а к кому нет, чьи песни мы хотим слушать, а чьи нет. Есть много других артистов, которые могут достойно представлять Россию на сцене, — заключила сенатор.

Филипп Киркоров должен был отправиться на гастроли по России с юбилейной программой GOLD. THE GREATEST HITS, приуроченной к 55-летию исполнителя, в июне 2022 года. Однако после скандалов с православным крестом (номер в юбилейном концерте в Кремлёвском дворце) и видеообращением в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой у певца начались проблемы с выступлениями.

7 июня стало известно об отмене запланированного на 20 июня концерта Киркорова в Ставрополе. По словам представителя местного Дворца культуры и спорта, это произошло «по независящим от Дворца причинам». После жалоб мусульманской и православной общественности также отменили концерт певца в Пятигорске, который должен был состояться 19 июня. Как рассказала РБК PR-менеджер Киркорова Екатерина Успенская, в настоящее время исполнитель продолжает готовиться к концертам в Анапе, Сочи, Геленджике и Крыму.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новости об отмене концертов Филиппа Киркорова в ряде городов России и призвал прекратить «травлю исполнителя». Он напомнил, что Филипп Киркоров не уехал из страны и уже принёс свои извинения тем, кого мог оскорбить «танцем на кресте».