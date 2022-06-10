«Филипп не уехал из России»: Пригожин призвал прекратить «травлю Киркорова» Продюсер Пригожин назвал травлей отмену концертов Филиппа Киркорова в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru прокомментировал новости об отмене концертов Филиппа Киркорова в ряде городов России и призвал прекратить «травлю исполнителя». Он напомнил, что Филипп Киркоров не уехал из страны и уже принёс свои извинения тем, кого мог оскорбить «танцем на кресте».

Филипп не уехал из России, он с нами. Он не вибрирует (не критиковал спецоперацию. — NEWS.ru). Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться, — заявил Иосиф Пригожин.

Филипп Киркоров должен был отправиться на гастроли по России с юбилейной программой GOLD. THE GREATEST HITS, приуроченной к 55-летию исполнителя, в июне 2022 года. Однако после скандала с православным крестом (номер в юбилейном концерте в Кремлёвском дворце) и видеообращения в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой у певца начались проблемы с выступлениями.

7 июня стало известно об отмене запланированного на 20 июня концерта Киркорова в Ставрополе. По словам представителя местного Дворца культуры и спорта, это произошло «по независящим от Дворца причинам». Ранее после жалоб мусульманской и православной общественности был отменён концерт певца в Пятигорске, который должен был состояться 19 июня.