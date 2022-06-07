В Ставрополе отменен концерт Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Ставрополе отменили концерт певца Филиппа Киркорова, который должен был состояться 20 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителя местного Дворца культуры и спорта. Сдать билеты можно в кассе, за электронные деньги вернут автоматически.

По независящим от ставропольского Дворца культуры и спорта причинам концерт Филиппа Киркорова отменяется, — говорится в сообщении.

Ранее после жалоб мусульманской и православной общественности был отменен концерт певца в Пятигорске.

Волна критики обрушилась на Киркорова после того, как он залез на большой поваленный крест во время одного из номеров. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт с такой декорацией является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время».