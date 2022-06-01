«Подпольные игры»: Киркоров выступит на Кавказе после отмены концерта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выступит на Кавказе, несмотря на отмену концерта в Пятигорске, сообщает «360». Как заверила замгендиректора по концертной деятельности Северо-Кавказской государственной филармонии Анна Гузаирова, в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске шоу состоятся.

При этом директор певца Артем Кияшко не уверен и по поводу отмены Пятигорска.

Пятигорск под вопросом, он сейчас решается. Такая ситуация. Кто-то говорит, что много людей купили билеты, а кто-то говорит, что эти же люди якобы пожаловались. Видимо, какие-то игры подпольные есть в регионах, — сказал он.

До этого в Северо-Кавказской филармонии сообщали, что отменят концерт в связи с обращениями местных жителей, позицией РПЦ и рекомендациями Минкульта России.

Волна критики обрушилась на Киркорова после того, как он залез на большой поваленный крест во время одного из номеров. Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что концерт с такой декорацией является святотатством и оскорблением чувств верующих «в непростое для всех время». В свою очередь депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев напомнил, что публичные личности не должны забывать о совести.