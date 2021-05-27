Гитарист «Машины времени» объяснил «кармой и космосом» долголетие группы

https://static.news.ru/photo/e6e2674c-beea-11eb-a92f-96000091f725_660.jpg Андрей Макаревич Фото: andrey_makarevich_official/instagam.com

Гитарист рок-группы «Машина времени» Александр Кутиков в разговоре с NEWS.ru рассказал, как музыканты обычно отмечают день рождения коллектива. По его словам, они привыкли устраивать концерты. Творческое долголетие «Машины времени» собеседник объяснил «космическими и кармическими делами».

Но в этом году, в связи с тем, что есть всякие ограничения, связанные с пандемией [COVID-19], не стали просто организовать какого-то специального большого концерта. <...> Слава богу, энергии и желания хватает. Мы всегда очень любили собираться вместе, придумывать что-то, показывать придуманное людям. Это наша жизнь, — добавил музыкант.

Советской и российской рок-группе «Машина времени» 27 мая исполняется 52 года. Её лидер Андрей Макаревич в комментарии для NEWS.ru отметил, что «сам удивляется», откуда у его музыкантов столько сил на полувековой творческий путь.

«Машину времени» основали в 1969-м Андрей Макаревич и «одноклассники-битломаны Александр Иванов, Павел Рубен, Игорь Мазаев и Юрий Борзов, а затем и Сергей Кавагоэ — ученик параллельной школы», говорится в личном блоге звезды. За всё время в коллективе выступали или выступают Александр Кутиков, Валерий Ефремов, Евгений Маргулис, Пётр Подгородецкий, Андрей Державин, Александр Зайцев, Юрий Фокин, Максим Капитановский и другие.

Ранее сообщалось, что российская певица Кристина Орбакайте с размахом отметила своё 50-летие в одном из ресторанов Москвы. На празднике её мать Алла Пугачёва выступила с трогательной речью. На празднике также были Филипп Киркоров, семья Валентина Юдашкина и Игорь Крутой с супругой. Примадонна долго поздравляла звезду с юбилеем, отметив, что она очень гордится дочерью.