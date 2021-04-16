«Где русская речь?»: Шуфутинского раздражают Бузова и Моргенштерн

https://static.news.ru/photo/52bd3f5a-9fdd-11eb-a910-96000091f725_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Российский певец Михаил Шуфутинский высказался о песнях молодых певцов и манере их исполнения. Речь о таких исполнителях, как Ольга Бузова или Моргенштерн. Главное, чего заслуженный артист совершенно не понимает, о чём они поют.

Меня раздражает, что эти люди делают свой язык, свою речь специально такой, чтобы её было сложно понимать... Меня раздражает, что они все с погонялами и поют песни, в которых я с трудом различаю русскую речь, — признался он.

Сам артист родился в Москве, и его с детства учили правильно говорить по-русски. При этом он прекрасно ориентируется в блатном жаргоне. В студии НТВ он объяснил ведущей шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой значение слов «фраер», «гоп-стоп» и «малява».

В целом Шуфутинский следит за новыми веяниями на российской эстраде, он отметил, что отличит Ольгу Бузову от Клавы Коки. Он часто слушает радио и знаком со многими композициями современных артистов.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2021 году шлягеру Михаила Шуфутинского «3 сентября» исполняется 28 лет. По словам шансонье, песня стала хитом сразу же из-за её «душевности», а не из-за интернет-мемов.