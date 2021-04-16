«Где русская речь?»: Шуфутинского раздражают Бузова и Моргенштерн

Российский певец Михаил Шуфутинский высказался о песнях молодых певцов и манере их исполнения. Речь о таких исполнителях, как Ольга Бузова или Моргенштерн. Главное, чего заслуженный артист совершенно не понимает, о чём они поют.
Меня раздражает, что эти люди делают свой язык, свою речь специально такой, чтобы её было сложно понимать... Меня раздражает, что они все с погонялами и поют песни, в которых я с трудом различаю русскую речь, — признался он.
Сам артист родился в Москве, и его с детства учили правильно говорить по-русски. При этом он прекрасно ориентируется в блатном жаргоне. В студии НТВ он
В целом Шуфутинский следит за новыми веяниями на российской эстраде, он отметил, что отличит Ольгу Бузову от Клавы Коки. Он часто слушает радио и знаком со многими композициями современных артистов.
Как ранее писал NEWS.ru, в 2021 году шлягеру Михаила Шуфутинского «3 сентября» исполняется 28 лет. По словам шансонье, песня стала хитом сразу же из-за её «душевности», а не из-за интернет-мемов.