Гарик Мартиросян рассказал, как вернуть популярность Гарик Мартиросян назвал способом вернуть популярность занятие любимым делом

Фото: NEWS.ru

Шоумен Гарик Мартиросян на премьерном показе фильма «Конец славы» рассказал, что в попытках вернуть былую популярность не нужно уподобляться главному герою картины, который инсценировал собственную смерть. Комик высказал мнение, что для достижения успеха нужно заниматься своим любимым делом, передает корреспондент NEWS.ru.

В случае с этим фильмом — это комедийная, придуманная ситуация. Этого точно делать не надо. Нужно заниматься любимым делом. Не идти на поводу у каких-то чужих мыслей, а заниматься именно тем, в чем ты чувствуешь себя, своей профессией, — сказал Мартиросян.

Ранее режиссер фильма «Конец славы» Марюс Вайсберг рассказал, что при съемках комедийного кино важно создать на съемочной площадке атмосферу легкости и ощущение комфорта. По его словам, это позволяет актерам раскрыться и располагает к правильной импровизации. Вайсберг признался, что, когда он работает с таким материалом, для него это «золото».

Фильм «Конец славы» выходит в российский прокат 1 февраля. В главной роли снялся актер Павел Деревянко. Его герой — актер Слава, чья карьера идет под откос, и в попытках вернуть любовь зрителей он решает инсценировать собственные похороны.