Галкин показал, что едят его дети на завтрак

https://static.news.ru/photo/7f6e8eea-6f96-11eb-816f-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором их с Аллой Пугачёвой семилетние близнецы Лиза и Гарри завтракают. Пользователей соцсети удивила скромность и обыденность выставленных на столе блюд.

Весёлый завтрак, — подписал видео Галкин.

На кадрах видно, что на тарелке у Лизы из кружочков нарезанной сосиски выложен снеговик с клубникой вместо носа. На столе также стоит маслёнка со сливочным маслом, варёные яйца, варенье и фрукты. А рядом с Гарри лежит игрушечный автомат, который интересует мальчика больше, чем еда.

«Ну вот, даже эти детишки едят на завтрак сосиски», «Каждому своё: мальчишки — за стрелялки, девчонки — за ягодки и красоту», прокомментировали подписчики звёздного семейства.

Как писал NEWS.ru, Алла Пугачёва представила подписчикам в социальной сети новую няню Лизы и Гарри. Ролик с помощницей Примадонна опубликовала в своём официальном аккаунте в Instagram. Певица похвалила женщину за творческий подход в приучении детей к порядку.

На кадрах семейной хроники видно, как Лиза в танце наводит порядок на кухне. Девочка словно порхает от стола к столу и пританцовывает с улыбкой на лице. За действиями ребёнка следят няня Оксана и Гарри. За кадром слышен голос Аллы Пугачёвой, заботливо напоминающей дочери протереть мебель.