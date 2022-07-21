Галкин ответил на призывы вернуть Пугачеву в Россию Галкин ответил на призывы вернуть Пугачеву в Россию: «Она что — шифоньер?»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Артист Максим Галкин ответил своим подписчикам в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) на просьбу вернуть его супругу, певицу Аллу Пугачеву, в Россию. Ранее те выразили уверенность, что Примадонна хочет вернуться домой с детьми, а Галкин силой удерживает их за границей. Артист намекнул, что не имеет столь широкого влияния на самостоятельную женщину, и подчеркнул, что она не вещь.

Что значит «Аллочку верните»? Она что — шифоньер? — написал он.

Также Галкин ответил и на другие комментарии его недоброжелателей. Так, один из них упрекнул шоумена в непрекращающемся «разглагольствовании о плохой России» во время своих концертов. Галкин высмеял пользователя Сети и отметил, что не смог бы удержать внимание зрителя, если бы 2,5 часа говорил бы о том, «какая Россия плохая».

На вопрос о том, почему раньше не было такого обилия заграничных концертов, Галкин заявил, что выступает с гастролями по всему миру более 20 лет и на них стали обращать внимание в свете последних событий.

Ранее звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, как будут делить свою собственность артисты Алла Пугачева и Максим Галкин в случае развода. По его словам, все имущество, которое пара нажила во время пребывания в браке, будет поделено пополам. Однако это не относится к замку в деревне Грязь, поскольку Галкин приобрел его задолго до женитьбы.