Юрист объяснил, кому достанется замок Пугачевой и Галкина при разводе Адвокат Алешкин заявил, что в случае развода Пугачевой и Галкина их замок достанется Галкину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замок в деревне Грязь. Дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, как будут делить свою собственность артисты Алла Пугачева и Максим Галкин в случае развода. По его словам, все имущество, которое пара нажила во время пребывания в браке, будет поделено пополам. Однако это не относится к замку в деревне Грязь, поскольку Галкин приобрел его задолго до женитьбы. Об этом юрист рассказал «КП».

По нашему законодательству все нажитое в браке при разводе делится супругами пополам. Таким образом, если Алла Борисовна и Максим Галкин решат расторгнуть брак, делить они будут только то имущество, которое приобреталось после 23 декабря 2011 года — в этот день, по информации из открытых источников, их союз был зарегистрирован в Кутузовском ЗАГСе Москвы, — уточняет Алешкин.

В издании выяснили, что бо́льшая часть построек была приобретена Галкиным в 2004 и 2008 годах. Несмотря на это, Пугачева сможет претендовать на часть тех участков, которые были куплены ими в период с 2016 по 2020 год.

Также адвокат не исключает возможности того, что Галкин перепишет на нее свое имущество, особенно с учетом того, что он не собирается возвращаться в Россию.

Ввиду того, что Максим Галкин находится сейчас в сложном положении, он может переписать всё свое имущество на Аллу Борисовну путем дарственной. Оформить её не составляет никакого труда, — подчеркивает он.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой заявил о необходимости конфисковать замок в деревне Грязь, принадлежащий артистам Максиму Галкину и Алле Пугачевой, и заселить туда беженцев из Донбасса. По его мнению, это станет наказанием за «предательство» Галкина.