Гагарина стала ведущей на ТНТ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина

Российская певица Полина Гагарина стала ведущей нового утреннего шоу «Модные игры» на телеканале ТНТ, сообщает «Газета.ru». Премьера программы состоится 18 июня.

Шоу будет состоять из трех этапов, по завершению которых победитель получит 100 тысяч рублей. Суть программы состоит в том, что модные эксперты должны угадать, перед ними стилист или любитель. Членами жюри стали комик Антон Шастун, дизайнер Алина Герман и faishion-блогер Карина Нигай. Ведущей проекта выступит Полина Гагарина.

В нашем шоу участники соревнуются между собой в умении одеваться, но кто-то из них профессиональный стилист, а кто-то — лишь в душе, — поделилась певица.

Ранее сотрудница «Вечернего Урганта» назвала шуткой шуткой заявление Басты о работе в шоу. До этого певец в эфире YouTube-шоу «MC Taxi» заявил, что пробуется на роль ведущего популярной программы на Первом канале. Также соведущая Алла Михеева рассказала, что ей ничего неизвестно о словах Басты.