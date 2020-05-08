Фотограф опубликовал снимок голой Собчак

Столичный фотограф Александр Гусов поделился снимком молодой Ксении Собчак, на котором телеведущая позирует в обнажённом виде.
По словам Гусова, фото было сделано 11 лет назад. На чёрно-белом снимке, опубликованном в Instagram, Ксения
Ранее российский певец Николай Басков показал детское фото в образе «поросёночка». Как признался артист, в детстве, как и сейчас, он любил хорошо поесть. На архивном фото, которое он выложил в Сеть, упитанный мальчик сидит в кресле с надетым на нос поросячьим пятачком, а в руке держит банан, сообщал NEWS.ru.
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