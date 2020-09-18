Фото беременной Брухуновой появилось в Интернете

https://static.news.ru/photo/543cf4b4-f971-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/Instagram.com

Фотография беременной супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой появились в Интернете.

Кадры опубликовал Telegram-канал «Немалахов». После публикации фотографий поклонники пары окончательно убедились, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не врали, когда говорили о родах без помощи суррогатной матери, сообщает Teleprogramma.pro.

Кроме того, Татьяна Брухунова опубликовала пост в социальной сети Instagram, в котором поблагодарила подписчиков, которые догадались об интересном положении супруги артиста, но промолчали. Она намекнула, что внимательные поклонники догадались о её беременности.

Как писал NEWS.ru ранее, Татьяна Брухунова рассказала, на какие хитрости пошла, чтобы скрыть беременность. Она поделилась, что во время беременности она старалась реже появляться на публике, выкладывать в Instagram только старые снимки или фото, на которых не видно изменений в фигуре. Кроме того, женщина маскировала живот свободной одеждой. Помог в конспирации и карантин.