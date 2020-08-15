Фигурист Глеб Смолкин опубликовал фото с дочерью Тутберидзе на льду

https://static.news.ru/photo/03b2dda8-deb7-11ea-ab82-fa163e074e61_660.jpg Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Фигурист Глеб Смолкин опубликовал новое фото со своей партнёршей на льду Дианой Дэвис — дочерью тренера Этери Тутберидзе. Спортсмены сейчас не участвуют в контрольных прокатах из-за травмы, полученной Дианой.

На фото молодые фигуристы находятся на льду, несмотря на то, что Диана восстанавливается после полученной травмы.

Диана — единственная дочь знаменитой наставницы. В этом году ей исполнилось 17 лет, отец Дианы — гражданин США. В паре с Глебом Смолкиным дочь Тутберидзе серьёзных побед пока не добилась. Их тренирует Игорь Шпильбанд.

Подписчики сразу оценили снимок молодой талантливой пары. Они посетовали, что спортсменов не хватает на контрольных прокатах, а Диане пожелали скорейшего выздоровления. «Удачи вам, здоровья и новых побед», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несколько дней прошло после громкого перехода чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а страсти вокруг всё не утихают. Массовый отток сильнейших фигуристок может сподвигнуть именитого тренера перебраться в Америку.