https://static.news.ru/photo/1a90ecb8-43c6-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Максим Фадеев рассказал о панике, которая царит в аэропорту Сингапура из-за «какого-то страшного вируса». Оказалось, музыкальный руководитель понятия не имеет о коронавирусе, так как не читает газет.

Фадеев возвращается домой после длительного отпуска. Незадолго до нового года он улетел на Бали. Продюсер всё время делился снимками с отпуска, но в этот раз сам немало был удивлён тем, что всем пассажирам в аэропорту выдают маски.

И здесь все в масочках, потому что тут паника из-за какого-то страшного вируса. Я ничего об этом не знал. И вот нас снарядили такими веселыми с круглешочками масками. И вот я сижу в маске, — пишет продюсер под снимком в Instagram.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь модельера Валентина Юдашкина Марина срочно вернулась из Китая в Москву из-за вспышки коронавируса. В КНР Марина уехала с семьёй в прошлом году, там ей был предложен хороший контракт.