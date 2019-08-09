https://static.news.ru/photo/26e2fe82-bc14-11e9-b007-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев после расторжения контракта с певицей Наргиз Закировой начал уделять большое внимание психологической прозе.

На своей странице в Instagram он разместил цитату из романа писателя Эльчина Сафарли «Мне тебя обещали».

Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается всё новое, — написал он.

Продюсер пояснил, что только разрушив старое, можно создать что-то новое.

Продюсерский центр MALFA расторг контракт с Наргиз из-за неоднократных срывов концертов с её стороны. Фадеев также отказался от своих обязательств по туру певицы, запланированному на август. Наргиз, в свою очередь, обвинила продюсера в травле.

Ранее News.ru писал, что Наргиз, которая сейчас переживает болезненный разрыв с MALFA, заявила об уходе в монастырь.