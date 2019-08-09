https://static.news.ru/photo/5261c484-bbca-11e9-873d-fa163e074e61_660.jpg Певица Наргиз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певицы Наргиз Закирова, которая сейчас переживает болезненный разрыв с продюсерским центром Максима Фадеева, заявила, что уходит в монастырь.

Пост с таким содержанием певица опубликовала в Instagram. Скорее всего, публикация носит шуточный характер, она его сопроводила идущих по улице монахинь на высоких каблуках.

В связи со сложившимся обстоятельством, ухожу в монастырь. Кто со мной, девушки, — написала певица.

Ранее она сообщила, что запланированные на август концерты были сорваны по вине продюсерского центра MALFA. Наргиз обвинила руководство компании, в «элементарной травле» и «зияющей подлости». По её словам, действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов.

Как писал News.ru, MALFA разорвал контракт с Наргиз и запретил ей исполнять музыкальные произведения Фадеева. Кроме того продюсерский центр отказался от своих обязательств по туру певицы, запланированному на август.

В лейбле Фадеева заявили, что Наргиз несколько раз срывала концерты и выступления. Её попросили предоставить объяснительное письмо, однако певица этого не сделала, что и стало поводом для разрыва контракта.

